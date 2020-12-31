Україні повернуть гроші за вакцину Sinovac, якщо вона не пройде клінічних випробувань - Ляшко

Україні у повному обсязі повернуть кошти, якщо китайська вакцина компанії Sinovac Biotech, на постачання якої Україна уклала контракт, не пройде фінальну стадію клінічних випробувань.

Про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в ефірі Громадського радіо, передає Укрінформ.

«Україна законтрактувала, має можливість отримати цю вакцину. Це те ж саме, що відбувається і в інших країнах. Наприклад, Pfizer i Moderna також перебували на третій стадії клінічних досліджень, коли більшість країн укладали контракти на їхні поставки. Контракт відбувається під банківські гарантії. Тобто, Україна перерахувала гроші, але це не значить, що ми вже зараз будемо отримувати цю вакцину. Це відбудеться виключно після її реєстрації, завершення досліджень. У разі, якщо вона не буде завершена до часу, який визначений в умовах контракту, то гроші повернуться в Україну на рахунки держпідприємства «Медичні закупівлі України». Всі ризики нівельовано», - сказав Ляшко.

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Він додав, що за першу партію на 1 млн 900 доз Україна проплатила за кошти 2020 року, а далі ведуться перемовини за бюджетом 2021 року.

Також Ляшко підкреслив, що продовжуються переговори з багатьма виробниками вакцин, зокрема, йдеться про поставки вакцини Astra Zeneca.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров’я 30 грудня уклало контракт про постачання в Україну в максимально короткі терміни вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech від COVID-19 обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за дозу.

Очікується, що перша партія вакцини Sinovac Biotech для України - 700 тис. доз - буде поставлена протягом 30 днів після її офіційної реєстрації в Китаї або одним із компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу.

Sinovac Biotech є інактивованою вакциною, яка випускається у шприці та зберігається при температурі від +2 до +8°C. Проведені клінічні випробування у різних країнах, за результатами проміжних даних, показали ефективність препарату до 97%. Вакцини Pfizer i Moderna – це матричні РНК-вакцини, Astra Zeneca – це векторна вакцина. Вони нові і до цього часу широко не використовувались.

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