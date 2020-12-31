Зеленський назвав великий плюс китайської вакцини Sinovac

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у дописі на Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Також працюємо над тим, щоб збільшити постачання через COVAX до 16 мільйонів доз. Але продовжуємо переговори й з усіма іншими виробниками вакцин проти ковіду, чия продукція визнана світом як ефективна та безпечна", - зазначив він, нагадавши, що наразі Україна гарантовано може отримати 8 млн доз.

Крім того, Президент нагадав, що МОЗ підписав контракт про пряме постачання вакцини від китайської компанії Sinovac Biotech.

"Це досвідчена компанія. Вона виробляє щороку сотні мільйонів доз різних вакцин, їхня якість визнана у світі. Це факт. Простий, надійний, не спекулятивний факт. Незалежно від обов’язкового хайпу з боку політичних чи антивакцинних опонентів", - запевнив Зеленський.

Великим плюсом цієї вакцини глава держави назвав те, що її розробка не була заполітизованим завданням, вона не використовується для просування чиїхось геополітичних амбіцій.

"Коли буде вакцина? В найкоротші терміни. Люди отримають її лише після офіційної реєстрації. Зараз практично всі вакцини проходять етап юридичної легалізації в рідних юрисдикціях. Але контрактують вакцини вже на цьому етапі – бо велика черга й великі сподівання на їхню дієвість. Реєстрація можлива вже на початку січня або в країні-виробнику, або в одній з країн Європи, або у Сполучених Штатах. Реєстрація повинна бути такою, щоб не викликала жодного сумніву. Це ще один факт. Тож, абсолютно реально отримати вакцину вже цієї зими. Якомога швидше", - пояснив Зеленський.

Водночас Президент наголосив, що отримати вакцину – це ще не повністю виконати найголовніше завдання. За його словами, щоб щеплення спрацювало в масштабах країни, це має бути дійсно масовий процес.

Глава держави підкреслив, що вже зараз представникам влади на всіх рівнях, зокрема на рівні міст та громад, а також лідерам суспільної думки варто замислитися про те, як переконати абсолютну більшість українців скористатися вакциною. Держава зі свого боку, як пообіцяв Зеленський, для цього забезпечить наявність безкоштовних для людей і справді безпечних вакцин.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання в Україну в максимально короткі терміни вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech від COVID-19 обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за дозу.

Укладення контракту відкриває шлях для постачання та використання вакцини після офіційної реєстрації. Перша партія вакцини Sinovac Biotech для України буде поставлена протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним із компетентних органів Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу.