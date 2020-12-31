Смертей від COVID-19 могло б бути до 145 тисяч, якби не жорсткий карантин - Єрмак

Жорсткий карантин навесні та адаптивний влітку дозволив Україні уникнути масштабної трагедії і великої кількості смертей від COVID-19.

Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак написав у колонці для видання "Ліга.нет", передає Укрінформ.

"Розрахунки вчених доводять: вдалось уникнути масштабної трагедії – без жорсткого карантину навесні та адаптивного влітку кількість смертей від COVID-19 в Україні до кінця року могла скласти 125 000-145 000. Сьогодні маємо меншу відносну смертність (від кількості заражень) у порівнянні із Великою Британією, Францією чи Італією", - заявив Єрмак.

Він запевнив, що ще минулої зими керівництво України мало прогнозні моделі розвитку епідемії та бачило всю небезпеку.

"А сьогодні можемо констатувати: загальні рішення щодо карантину були правильними. Робота влади ніколи не зупинялась і продовжується", - підкреслив очільник ОП.

Крім того, він зауважив, що, незважаючи на світову кризу, падіння української економіки 2020 року складе близько 5%. За його словами, це точно кращий результат, ніж прогнозували вчені і показують багато інших країн.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 31 грудня лабораторно підтверджено 1 055 047 випадків COVID-19, з них за добу – 9 699.

Фото: ОП