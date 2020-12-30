Зеленський призначив гранти молодим діячам сфери кіно

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження «Про призначення грантів Президента України молодим діячам у галузі кінематографії для створення і реалізації творчих проєктів».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційне Інтернет-представництво глави держави.

Як зазначається в документі, грант Глави держави у сумі 997 тис. 534 грн отримає режисер Олексій Смоляр для виробництва неігрового фільму «Янголи/Дачі», а грант у сумі 971 тис. 132 грн – режисери Тетяна Дородніцина та Андрій Литвиненко для виробництва неігрового фільму «Де собака заритий?».

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський призначив дворічні державні стипендії 24 видатним діячам освіти.

Фото: www.president.gov.ua