Зеленський призначив державні стипендії 24 діячам освіти
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський призначив дворічні державні стипендії видатним діячам освіти.
Відповідний указ № 579/2020 глава держави підписав 18 грудня, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Президента.
«Сучасний світ розвивається завдяки новим знанням і технологіям. Саме тому конкурентоспроможна та успішна Україна неможлива без якісної освіти. Ми активно підтримуємо українських освітян та створюємо всі умови задля їхнього соціального захисту», – заявив Зеленський.
Згідно з документом, державні стипендії терміном на два роки призначені 24 науковцям та освітянам.