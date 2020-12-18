Зеленський призначив державні стипендії 24 діячам освіти

Президент України Володимир Зеленський призначив дворічні державні стипендії видатним діячам освіти.

Відповідний указ № 579/2020 глава держави підписав 18 грудня, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Президента.

«Сучасний світ розвивається завдяки новим знанням і технологіям. Саме тому конкурентоспроможна та успішна Україна неможлива без якісної освіти. Ми активно підтримуємо українських освітян та створюємо всі умови задля їхнього соціального захисту», – заявив Зеленський.

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Згідно з документом, державні стипендії терміном на два роки призначені 24 науковцям та освітянам.