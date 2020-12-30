В Україні за грудень на ГРВІ захворіли майже 700 тисяч осіб

В Україні за грудень на ГРВІ захворіли 693 619 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

"У грудні 2020 року на ГРВІ захворіли 693 619 українців. Загалом із початку сезону — з 28 вересня до 27 грудня 2020 року — в Україні на грип та ГРВІ перехворіли 5,7 % населення країни. Жодного летального випадку не зареєстровано", - йдеться у повідомленні.

За даними ЦГЗ, станом на 29 грудня 2020 року: госпіталізовано 32 888 осіб, із них 39,5% дітей віком до 17 років.

За тиждень 21–27 грудня 2020 року в Херсонській та Черкаській областях інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ перевищив епідемічний поріг та був на середньому рівні інтенсивності епідемічного процесу.

В інших регіонах України інтенсивні показники захворюваності на ГРВІ не перевищували епідемічних порогів, розрахованих для цих областей.

Загалом в Україні показник захворюваності на 21,1% менше епідемічного порогу і становить 381,2 на 100 000 населення.

З початку епідемічного сезону проти грипу вакцинувалися 172 051 людина, зокрема 79 754 — з груп медичного та епідемічного ризиків.