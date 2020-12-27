В Україні створять фонд, що акумулюватиме кошти на вакцини - Шмигаль

Як передає Укрінформ, про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Фейсбуці.

«Майже 3 млрд грн на ці потреби вже закладено у держбюджеті-2021. Ще додатково буде створено спеціальний фонд, що акумулюватиме кошти на вакцини та доплати лікарям», - написав він.

Крім того, підкреслив Шмигаль, уряд уже цього року виділив 1,3 млрд грн для МОЗ на вакцини. Це рішення погодив бюджетний комітет Верховної Ради, додав він.

Як повідомлялось, згідно з "дорожньою картою", яку МОЗ розробило спільно з міжнародними експертами, вакцинація від коронавірусу пройде в Україні протягом 2021-2022 років. Планується охопити щонайменше 50% населення країни.

У рамках глобальної ініціативи COVAX Україна в березні 2021 року безоплатно має отримати 8 млн доз вакцини, чого вистачить для 4 млн осіб, оскільки препарат має вводитися двічі.

В Україні станом на 27 грудня лабораторно підтверджено 1 025 989 випадків COVID-19, з них за добу – 6 113.