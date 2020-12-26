Понад 70% COVID-ліжок в країні забезпечені киснем - Ляшко

В Україні наразі 55-60 % із госпіталізованих з COVID-19 потребують лікування киснем, водночас понад 70% ліжок, виділених для таких хворих, забезпечені киснем.

Як передає Укрінформ, про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Фейсбуці.

"Станом на сьогодні понад 70% від усіх ліжок, виділених під ковід забезпечені киснем. Наразі 55-60 % із госпіталізованих потребують лікування киснем" - зазначив Ляшко.

Він додав, що загалом у лікарнях перепрофільовано під надання медичної допомоги людям, які хворіють на коронавірусну хворобу, 64 349 ліжок, з яких 44 436 ліжок з киснем, а "це майже 70% від усіх відведених ліжок".

"На сьогодні у лікарнях маємо - 29 487 вільних ліжок з киснем", - повідомив головний санітарний лікар.

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За його словами, вся інформація про наявність вільних ліжок та вільних ліжок з киснем є у відритому доступі на сайті МОЗ: https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу в Україні виявлено 7709 нових випадків зараження коронавірусом, помер 121 пацієнт.