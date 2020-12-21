У Херсоні збудували два великих сховища для медичного кисню

У Херсоні збудували два сховища, що вміщуватимуть по 20 тонн медичного кисню.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови облдержадміністрації Вадим Чабан, передає кореспондент Укрінформу.

«Як ми і обіцяли, вихідними було завершено монтаж і встановлення... у двох базових клінічних закладах – це обласна інфекційна лікарня та лікарня імені Тропіних - великих ємностей, кожна з них по 20 тонн», - сказав Чабан.

За його словами, очікується, що вже сьогодні ці ємності будуть заправлені медичним киснем.

Стосовно облаштування ліжкомісць киснем, то, як зауважив Чабан, на сьогодні підключено до постачання кисню 1 тис. 610 ліжок, що більше 70%. При цьому хворих, що потребують кисню, 418 осіб.

За останню добу в Херсонській області виявлено 161 випадок захворювання на COVID-19.

Загалом в області зареєстровано 15 тис. 815 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

В області є 2 тис. 284 ліжкомісця для хворих на COVID-19. На лікуванні перебувають 635 хворих, зайнято 27,8% ліжок.

Фото: favoritekherson.co