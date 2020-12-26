Політв'язень Шумков розповів про знущання у російській колонії

Політв’язень Кремля Олександр Шумков, який напередодні повернувся до України, розповів, що російські силовики катували його під час перебування у в’язниці.

Про це він розповів BBC News Україна, передає Укрінформ.

"Коли отямився на території РФ, то у ФСБ пройшов через різне – били електричним струмом, надягали протигаз. Як мені потім вже у місцях відбування розповіли, це їхній улюблений метод катувати політичних чи військових в'язнів. Багато тих, хто відбуває строк у "централах"по 205-й чи 208-й статтях проходили через цю процедуру", - каже політв'язень.

Після "засудження" Шумкова відправили до колонії міста Торжок Тверської області. Там, за його словами, адміністрація також використовувала різні методи принижень. У цьому закладі політв’язня також били, згадуючи про те, що був на Майдані та воював на Донбасі.

"Адміністрація колонії дивиться, хто з нових засуджених потенційно небезпечний. На прийомі пропонуються — хоча це не назвеш добровільною процедурою — різні приниження", - пригадує він.

Всі роки Шумков значився у списках на "обмін в'язнями" між Україною та Росією. Але на обмін він так і не потрапив, відсидів вирок до "дзвінка".

У тій же колонії сидів кримчанин Володимир Балух, якого обміняли у вересні 2019 року.

При цьому вважає, що Україна його не забула: "Консульство робило свою роботу і я це навіть в ізоляції відчував. Але треба розуміти, що робили вони це завдяки увазі ЗМІ, громадськості та омбудсмана".

Шумков каже, що сучасна в'язниця в РФ перетворилась на "тюрму народів": "Там, окрім росіян, можна зустріти і українців, і кавказців, і людей з Середньої Азії", - каже чоловік.

"Правосек" відмовлявся працювати та брати участь у "благоустрої" колонії, через що його вважали "злісним порушником".

"Я дотримувався своїх принципів, основний з яких - не працювати на державу, яка є агресором для моєї батьківщини. Дехто з адекватних співробітників колонії це розумів, але все одно вимушені були виписувати за це на мене акти", - каже Шумков.

Після звільнення з колонії Олександр Шумков ще на два дні потрапив у центр утримання нелегалів (адже на територію Росії, він, як вважається, потрапив незаконно), звідки вирушив в Україну.

"Зараз я в ейфорії фізично та емоційно, бо вже на волі. Особливих скарг на здоров'я немає", - каже чоловік.

Чітких планів Олександр Шумков зі зрозумілих причин ще не має, каже, що буде займатися громадською діяльністю та обіцяє згодом озвучити свою версію того, як саме і чому він опинився у Росії у 2017 році.