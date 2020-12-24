Політв'язень Шумков повернувся до України

Як передає Укрінформ, про це поінформувала уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Фейсбуці.

"Тепер офіційно: український політв’язень та військовослужбовець Збройних сил України Олександр Шумков – на волі!", - написала Денісова.

Омбудсмен уточнила, що наразі Шумков перетнув українсько-російський кордон та прибув у автомобільний пункт пропуску «Бачівськ», де його зустріли рідні, представник Офісу Уповноваженого та представники територіальних органів військового управління ЗСУ.

"Сьогодні ж Олександр вирушить до Херсона у військову частину, де до затримання проходив військову службу", - повідомила Денісова.

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За її словами, з колонії Шумкова було звільнено ще 23 грудня та переміщено в «центр временного содержания иностранных граждан УМВД РФ по Тверской области».

"Понад три роки він перебував у незаконному ув’язненні у виправній колонії в місті Торжок Тверської області. Майже весь термін ув’язнення його утримували у штрафному ізоляторі та загоні суворих умов тримання", - нагадала Денісова.

Як повідомлялося, колишній охоронець Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков 4 грудня 2018 року був засуджений у РФ до чотирьох років ув'язнення. У вироку вказувалося, що він від 17 листопада 2014-го до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності «Правого сектора», яка була «спрямована проти інтересів Росії».

Раніше Шумков повідомляв, що за відмову від співпраці ФСБ погрожувала, що він «узагалі живим з Росії не повернеться».

1 листопада тітка Шумкова Людмила заявила, що українському політв'язню завдав тілесних ушкоджень співробітник колонії.

Речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович повідомив, що Україна проводить величезну роботу задля повернення Шумкова до України 24 грудня та уникнення ситуації, коли РФ може використати його після звільнення.

Фото: Людмила Денісова/ФБ