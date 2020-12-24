Бранець Кремля Шумков повертається з російської неволі

Рідні та друзі бранця Кремля Олександра Шумкова чекають його у пункті пропуску «Бачівськ» на кордоні з РФ.

Про це кореспондентові Укрінформу телефоном повідомила тітка політв'зня Людмила Шумкова.

«Чекаємо, вже на пункті пропуску «Бачівськ» стоїмо. Сказали, близько шостої або сьомої години (Олександр Шумков – ред.) повинен бути вже на пункті пропуску», - сказала Людмила Шумкова.

Вона додала, що зустрічають Олександра мама, дідусь, друзі та побратими. Тут також присутній представник від Офісу омбудсмена Ігор Мазур. За словами Шумкової, контролює процес депортації українське консульство в Росії.

Раніше у Фейсбуці Людмила Шумкова повідомила, що 24 грудня о 9 годині за російським часом російські спецслужби повезли Шумкова з Твері до кордону на депортацію.

Як повідомляв Укрінформ, колишній охоронець Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков 4 грудня 2018 року був засуджений у РФ до чотирьох років ув'язнення. У вироку зазначалося, що він від 17 листопада 2014-го до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності «Правого сектора», яка була «спрямована проти інтересів Росії».

Раніше Шумков повідомляв, що за відмову від співпраці ФСБ погрожувала, що він «узагалі живим з Росії не повернеться».