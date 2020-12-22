Політв'язня Шумкова в РФ мають звільнити 24 грудня, його зустріне консул України - Денісова

Досягнуто домовленості, щоб українського політв'язня Олександра Шумкова, якого 24 грудня мають звільнити в РФ, зустрів і супроводив на батьківщину консул України.

Про це омбудсмен Людмила Денісова заявила під час онлайн-конференції, передає кореспондент Укрінформу.

«Нагадую, що 24 грудня буде звільнений - я думаю, що так буде, - Шумков Олександр, який зараз ще відбуває покарання у Російській Федерації, у Тверській області. Ми вже домовилися, що буде консул його зустрічати… Потім треба буде багато дій зробити для того, щоб його повернули додому, а саме - до Одеси. І нам потрібно всім говорити про те, щоб Шумкова вони (у РФ – ред.) не затримували, щоб його відпустили, і щоб консул його супроводив до України», - зазначила Денісова.

Як повідомлялося, колишній охоронець Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков 4 грудня 2018 року був засуджений у РФ до чотирьох років ув'язнення. У вироку вказувалося, що він від 17 листопада 2014-го до 23 серпня 2017 року брав участь в діяльності «Правого сектора», яка була «спрямована проти інтересів Росії».

Раніше Шумков повідомляв, що за відмову від співпраці ФСБ погрожувала, що він «узагалі живим з Росії не повернеться».

1 листопада тітка Шумкова Людмила заявила, що українському політв'язню завдав тілесних ушкоджень співробітник колонії: «За яких обставин це трапилося, наразі не відомо. Проте всі дії правоохоронців та спецслужб РФ, на мою думку, направлені на провокації з метою відкриття ще одної кримінальної справи проти Сашка».

Речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович повідомив, що Україна проводить величезну роботу задля повернення Шумкова до України 24 грудня та уникнення ситуації, коли РФ може використати його після звільнення.