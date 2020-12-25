В Україні можуть відкрити новий інфекційний інститут - Президент

В Україні наступного року планується розпочати будівництво нового сучасного інфекційного інституту.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню "Фокус", повідомляє Укрінформ.

"Зараз готується пропозиція щодо нового сучасного інфекційного інституту, який почнемо будувати в наступному році", - сказав Зеленський.

Крім того, за його словами, із початком пандемії COVID-19 "дістали всіх інфекціоністів з різних куточків країни, дали їм роботу, зарплату".

Також Президент зазначив, що бюрократія допомогла Україні зберегти лікарні, які могли бути закриті у зв'язку з медичною реформою.

"Історія зі скороченням лікарень. Слава Богу, що у нас така бюрократія і ми такі менеджери, що не встигли відповідно до планів реформи закрити лікарні. І всі вони працюють. Якщо у світі зараз відкривають і щось будують, у нас все є", - зауважив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 25 грудня в Україні зафіксовано 11 035 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.