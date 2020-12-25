Зеленський каже, що вакцинуватиметься власним коштом

Президент Володимир Зеленський запевнив, що український ринок буде відкритий для платної вакцини проти COVID-19 й особисто вакцинуватиметься власним коштом.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Фокус", повідомляє Укрінформ.

"Я нічого безкоштовно як Президент не беру. Коли ми говоримо з компаніями, які постачатимуть в Україну вакцину, вони просять відкрити для них комерційний ринок. Це говорить про те, що є сегмент людей у всьому світі, і наша країна не виняток, які не звертатимуть уваги на ціну. Вони розуміють, що у держави є пріоритетні групи населення – це бідні люди, лікарі, армія, вчителі, люди з важкими хворобами. Тому такі, як я, будемо вакцинуватися за свій рахунок", - зазначив Зеленський.

За його словами, в Україні не буде блокуватися платна вакцинація, потрібно відкривати ринок.

Водночас Президент нагадав, що на 8 млн доз у нас має бути безкоштовна вакцина COVAX.

Також він підкреслив, що влада звертає увагу на гроші, чи вистачить їх, та висловив упевненість, що вистачить.

"Адже є безкоштовна вакцина, є ще додаткові кошти, про які ми говоримо із нашими західними партнерами. Але ще рано говорити, ще не отримали. У будь-якому випадку, люди повинні зрозуміти, що за один день не можна забезпечити 10 млн людей вакциною. Не тому, що наші люди не хочуть вакцинуватися. А тому, що всі країни борються за її отримання. Я хочу, щоб у січні ми отримали 100-200 тис. доз. Але нам доведеться дуже сильно попрацювати, щоб люди пішли вакцинуватися", - розповів Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила Максима Степанова міністром охорони здоров'я 30 березня 2020 року.

24 грудня Степанов підписав Дорожню карту з проведення масової вакцинації від COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках, яка, зокрема, передбачає, що за цей період має бути вакциновано щонайменше 50% населення.

Фото: Офіс Президента