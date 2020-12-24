Баканов вручив нагороди 15 контррозвідникам СБУ

Голова Служби безпеки України Іван Баканов привітав співробітників Департаменту контррозвідки СБУ з професійним святом і вручив їм відомчі нагороди.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Контррозвідка – це основа спецслужби. Від неї насамперед залежить, наскільки успішно країна протидіє викликам. Тож контррозвідникам завжди потрібно бути на крок попереду будь-якої загрози, і водночас – невидимими для ворога», – сказав Баканов.

Баканов привітав контррозвідників СБУ з професійним святом / Фото: СБУ

Він наголосив, що разом із щоденними завданнями, такими як протидія російським спецслужбам, викриття зрадників і шпигунів, запобігання терактам і диверсіям, контррозвідка виконує більш глобальну місію.

Нагороди отримали 15 співробітників контррозвідки СБУ.

Як повідомляв Укрінформ, цього року військова контррозвідка СБУ викрила трьох шпигунів, 15 ворожих агентів, 40 учасників незаконних збройних формувань, а також попередила серію терактів у районі проведення операції Об’єднаних сил.