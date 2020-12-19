Цьогоріч за матеріалами контррозвідки СБУ за держзраду засудили чотирьох осіб

За 2020 рік військова контррозвідка Служби безпеки України викрила 3 шпигунів, 15 ворожих агентів, 40 учасників незаконних збройних формувань, а також попередила серію терактів у районі проведення операції Об’єднаних сил.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ, повідомляє Укрінформ

За матеріалами СБУ винесено 47 вироків суду, у тому числі за державну зраду засуджено 4-х осіб.

Також співробітники СБУ викрили 132 факти незаконного обігу військових засобів ураження, у тому числі виявлено 4 схрони зі зброєю та боєприпасами.

Вилучено 4 переносні зенітні ракетні комплекси, 11 керованих ракет, понад 120 реактивних протитанкових гранатометів, майже 3 тисячі гранат, понад 540 тисяч снарядів, мін, пострілів і набоїв до стрілецької зброї.

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Так, зокрема, зі схрону, облаштованого у покинутій будівлі одного з підприємств Маріуполя, правоохоронці вилучили майже сто гранат РГН, Ф-1 із запалами та велику кількість снарядів і патронів різного калібру.

За викритими фактами щодо незаконного обігу зброї вже набули законної сили 9 вироків суду.

Як повідомлялось, у червні цього року під час спецоперації військові контррозвідники затримали терориста на спробі підірвати військово-медичний госпіталь у Сєвєродонецьку і залізничну станцію Рубіжне.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.