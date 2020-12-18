Понад 70% кібератак на органи держвлади чинять із боку Росії - СБУ

Усі органи влади мають більш системно працювати над покращенням інформаційної та кібербезпеки України.

Про це, передає Укрінформ, заявив голова Служби безпеки України Іван Баканов на нараді з представниками міністерств і відомств, яку ініціювала СБУ, йдеться у повідомленні СБУ.

«Системно питаннями кібербезпеки роками ніхто не займався. І ми повинні змінити цей підхід. Реальні масштаби проникнення на інформресурси органів влади вражають – атаки відбуваються майже щодня. Ми провели їх детальний аналіз. Висновки прості – потрібно діяти негайно і системно!» – наголосив Баканов.

За його словами, переважна більшість кіберзагроз надходить з боку Російської Федерації. «Вона направляє шалені сили на боротьбу з Україною – особливо у сфері інформаційної та кібербезпеки», – додав голова СБУ.

Баканов відзначив, що несанкціонований доступ до інформаційних систем міністерств і відомств з боку агресора завдає суттєвої шкоди національній безпеці України. «Це сигнал для всіх нас – потрібно виводити протидію кібератакам на новий рівень», – зауважив Баканов.

Також представники кібердепартаменту СБУ додали, що понад 70% від загальної кількості всіх кібератак на органи державної влади відбуваються з боку РФ. І за прогнозами, у 2021 році головними об’єктами хакерських атак залишатимуться системи електронного документообігу, електронна пошта та інші інструменти дистанційної роботи та корпоративних мереж. Цілями кібератак також можуть стати об’єкти критичної інфраструктури, стратегічні підприємства.

Як повідомлялось, за 9 місяців 2020 року Служба безпеки України нейтралізувала 460 кіберінцидентів і кібератак на органи державної влади та критично важливі об’єкти інфраструктури. Також за цей період заблоковано 2,5 тисячі вебресурсів, які використовувалися зі злочинною метою, та діяльність 20 хакерських угруповань.