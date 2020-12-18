За порушення державної таємниці цьогоріч притягнули 269 посадовців

Цьогоріч військова контррозвідка СБУ викрила 73 спроби іноземців одержати інформацію з обмеженим доступом в оборонній сфері. За порушення законодавства про охорону державної таємниці до відповідальності притягнули 269 посадовців.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті СБУ.

За даними спецслужби, за порушення законодавства про охорону державної таємниці до відповідальності притягнуто 269 посадовців.

Попереджено економічні збитки держави на понад 9 млрд грн.

Так, військова контррозвідка СБУ запобігла незаконному відчуженню ділянок Міністерства оборони України загальною площею понад 26 тисяч гектарів на більш як 8 млрд грн.

Також співробітники СБУ викрили жительку Києва на вимаганні 60 тисяч доларів США за "сприяння" у призначенні на одну з керівних посад у Міноборони. Правоохоронці затримали фігурантку під час отримання першої частини хабара.

У грудні військова контррозвідка Служби безпеки України попередила збут портативних багатофункціональних радіостанцій, викрадених в одній із військових частин на Львівщині. За 5 приладів фігурант планував отримати 50 тис. доларів.