СБУ не дала вивезти з України «Кобзар», виданий за життя Шевченка

Служба безпеки України не допустила вивезення за кордон унікального прижиттєвого видання «Кобзаря» Шевченка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, запланував нелегальне переправлення раритету київський посередник, який діяв на замовлення європейських клієнтів. Він найняв кур’єра, який мав вивезти книгу через пункт пропуску «Ягодин». Оперативники та слідчі СБУ виявили в особистих речах фігуранта прихований від митного контролю збірник поетичних видань «Кобзар» Т.Г. Шевченка, датований 1860 роком.

СБУ попередила незаконне вивезення з України унікального прижиттєвого видання «Кобзаря» Шевченка / Фото: СБУ

За попередніми висновками експертів, вилучене видання «Кобзаря» є однією із останніх прижиттєвих публікацій автора і на аукціонах в Європі може коштувати від 50 тисяч доларів США. Наразі в Україні, за офіційними даними, залишилося лише 8 примірників такого видання, вони є культурною та історичною цінністю для нашої країни.

У зловмисника також виявлено понад 200 срібних монет і прикрас часів кельтської та римської культур.

Вилучене раритетне видання та предмети старовини направлять на проведення експертного дослідження. За його результатами фігурантам планується повідомити про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

Після завершення досудового розслідування розглядатиметься питання щодо передачі вилучених культурних цінностей до Музейного фонду України.