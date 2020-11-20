Ексрегіонала Маркова арештували в Москві за контрабанду «скіфського золота»
Як передає Укрінформ, про це пише meduza.
«Марков був затриманий на території бізнесцентру в Москві. За версією слідства, він нібито намагався збути ювелірні прикраси, які належать до скіфського золота», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, згідно з законодавством РФ, Маркову загрожує до семи років позбавлення волі зі штрафом у розмірі до одного мільйона рублів
За словами адвоката Маркова, його підзахисний свою вину не визнав і має намір оскаржити свій арешт.
Як повідомлялося, Олег Марков у 2013 році після арешту свого скандально відомого брата, спонсора терористів Ігоря Маркова, покинув Україну, побоюючись затримання. У 2014 році в Москві його затримали за скоєну, імовірно під впливом наркотичних речовин, ДТП в центрі міста, але після розслідування відпустили на волю.