На «гарячій лінії» МОЗ тепер можна віддалено отримати консультацію лікарів

У контакт-центрі Міністерства охорони здоров’я запроваджений новий сервіс - віддалена консультація лікарів.

Про це на брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер, передає Укрінформ.

"Минулого тижня в контактному центрі впроваджено сервіс - віддалена консультація лікарями. На сьогоднішній день люди все-таки потребують можливості проконсультуватися з лікарем. Ми розуміємо, що віддалено ми ніяких діагнозів не ставимо, але є певні побутові питання, є питання, які можна вирішити оперативно, принаймні порадившись з кимось або отримати певну фахову думку", - сказав Кучер.

Він зазначив, що зараз до цього сервісу залучено 10 медичних працівників, серед яких є сімейні лікарі, терапевти та педіатри. За його словами, у будь-якому разі людині в першу чергу потрібно йти до свого сімейного лікаря, але якщо виникають додаткові питання, то у контакт-центрі МОЗ можуть надати консультацію.

"Станом на зараз, вже за тиждень нашими колегами надано 850 консультацій. Планується, що після аналізу цієї роботи ми передивимось, які є стандартні питання та відповіді, і можливо щось інформатизуємо та автоматизуємо. І кількість медичних працівників буде збільшено", - додав Кучер.

Степанов каже, що контакт-центр МОЗ з питань COVID-19 після пандемії будуть використовувати для інших потреб громадян.

“Ми запровадили Національний контакт-центр з протидії поширенню COVID-19. На сьогоднішній день до цього центру звернулося вже близько 100 тис. громадян. Це люди, які звертаються по різних питаннях, в тому числі щодо консультацій з лікарем...В майбутньому цей контактний центр - я вірю що ми COVID-19 переможемо - ми будемо використовувати для інших потреб наших громадян або інших питань, які стосуються медицини”, - сказав Степанов.

Зараз, за даними МОЗ, до контакт-центру звернулося понад 103 тис. громадян. З цих звернень 21 501 звернення було опрацьовано в автоматичному режимі, 81 764 було прийнято операторами, з них 72 603 дзвінки були опрацьовані без черги, 8 618 звернень були передані для відповіді у відповідні державні адміністрації. У 32% випадків громадян зверталися з приводу діагностики COVID-19, 19% - з приводу самоізоляції, 8% - тестування, 7% - питання амбулаторного лікування, 5% - питання укладення декларацій.

Серед лідерів за кількістю звернень Київ - 21%, Київська область - 9,72%, Дніпропетровська область — 9%, Одеська область — 7,64%, Запорізька область — 5,93%.

Контакт-центр Міністерства охорони здоров'я з питань COVID-19 працює з 2 листопада, за номером 0 800 60 20 19 громадяни можуть поставити питання з приводу діагностики, тестування, госпіталізації та інше.