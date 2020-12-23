Кабмін планує схвалити нові штрафи за порушення самоізоляції

Кабмін планує схвалити нові штрафи за порушення самоізоляції

Укрінформ
Кабінет Міністрів планує схвалити законопроєкт щодо запровадження штрафів за порушення правил самоізоляції та обсервації, запроваджених під час карантину.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у порядку денному засідання на 23 грудня, який опублікований на Урядовому порталі.

Також урядовці мають намір затвердити проєкти законів щодо врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні з метою приведення їх у відповідність з актом Європейського Союзу; про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиˮ щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб; про відповідальність за порушення законодавства щодо управління у сфері безпеки автомобільних доріг.

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Крім того, міністри розглянуть проєкти постанов про питання забезпечення функціонування системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки, а також про затвердження максимального розміру плати за разовий проїзд автомобільною дорогою загального користування, побудованою на умовах концесії.

У середу на засіданні представники Кабміну розглянуть і проєкти розпоряджень щодо затвердження плану заходів із впровадження єдиної багатозонової системи цифрового радіозв’язку; про схвалення основних напрямів діяльності акціонерного товариства комерційний банк “ПриватБанкˮ на 2020-2024 роки; про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, та особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначеній операції.

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У порядку денному засідання уряду є також питання схвалення Концепції економічного розвитку Донецької та Луганської областей.

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