Програму медичних гарантій продовжили до квітня 2021 року
Укрінформ
Кабінет Міністрів подовжив діючу Програму медичних гарантій до квітня 2021 року.
Як передає Укрінформ, про це на брифінгу поінформував міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
“Вчора (21 грудня — ред.) було ухвалено постанову Кабінету Міністрів, яка передбачає ухвалення існуючої Програми медичних гарантій до 31 березня 2021 року. А починаючи з 1 квітня наступного року це буде інша програма, інші пакети”, - сказав Степанов.
Міністр нагадав, що через Програму медичних гарантій здійснюється надання основної медичної допомоги на первинній ланці, вторинній ланці, екстрена меддопомога, лікування коронавірусної хвороби COVID-19 тощо.
На 2020 рік в рамках Програми медичних гарантій діє 31 пакет медичних послуг.