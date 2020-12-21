Виплати майже 300 тисячам ФОПів здійснять до кінця тижня — нарада в ОП

Майже 300 тисяч заявок на отримання допомоги у зв’язку з майбутнім посиленням карантинних заходів буде задоволено до кінця тижня.

Це понад 90% усіх заявок, які надійшли за минулий тиждень через додаток «Дія», повідомили на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Початок року – це завжди вихідні у зв’язку зі святами. Ми всі знаємо, що державні установи працюють доволі повільно. У нас 710 тисяч ФОПів і суб’єктів господарювання, які мають отримати виплати. І здійснити це потрібно до 8 січня. Це один з пріоритетів для уряду», – наголосив Президент.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що до 31 грудня триває прийом заявок на виплату одноразової матеріальної допомоги громадянам і бізнесу.

Очільник уряду також зауважив, що сьогодні розпочинається виплата матеріальної допомоги людям, діяльність яких буде обмежена в результаті посиленого карантину з 8 січня.

«До Пенсійного фонду вже передали кошти для 280 тисяч заявок. Сьогодні, згідно з постановою, перший день, коли ми починаємо виплати людям», – сказав він.

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поінформував, що щодня надходить по 40-50 тис. заявок від фізичних осіб – підприємців та суб’єктів господарювання.

За даними ОП, уряд сподівається, що більшість підприємців отримає фінансову підтримку у зв’язку з майбутнім локдауном, запланованим на 8-24 січня 2021 року, ще до кінця 2020-го.

Міністр фінансів Сергій Марченко запевнив, що виплати максимально здійснюватимуть до Нового року.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 10 грудня затвердив Порядок надання одноразової компенсації підприємцям, які призупинять свою діяльність через карантинні заходи.

До цього, 7 грудня, Президент Володимир Зеленський підписав закон про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання, який передбачає надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, котрі втратили частину зарплатні внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам - підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу.

ФОПи не зможуть отримати допомогу, якщо вони зареєстровані менш як за три місяці до набрання чинності цим законом; якщо у 2020 році сплатили ЄСВ за себе менш як за три місяці, а також якщо їхній вид діяльності не підпадає під карантинні обмеження.

Окрім того, передбачається надання одноразової матеріальної допомоги компаніям для виплат найманим працівникам, щоб не скорочувати їх під час дії карантину. Ця норма стосується підприємств, які (на час набуття чинності законом) вимушено скоротили або можуть скоротити тривалість робочого часу працівників через простій у зв'язку з упровадженням карантину. Розмір допомоги вираховується пропорційно скороченню робочого часу працівника, але не може перевищувати 8 тис. грн.

Також закон передбачає одноразову компенсацію суб’єктам господарювання для відшкодування витрат на сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ). Розмір такої компенсації становитиме середньомісячну суму ЄСВ із розрахунків останніх 10 місяців.

Фото: ОП