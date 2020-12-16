Одноразова допомога ФОПам: реєстрацію в «Дії» продовжать до 31 грудня

Кабінет Міністрів України продовжить до 31 грудня реєстрацію на порталі та в додатку «Дія» людей, які звертаються за одноразовою матеріальною допомогою від держави у сумі 8 тисяч гривень.

Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі “UA: Українське радіо”, відео якого опубліковано на сторінці міністерства у Фейсбуці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У нас 21 грудня в постанові значиться як останній день подачі заявок, подачі звернень. Ми його сьогодні будемо переносити. Ми хочемо зробити людяну програму, щоб це був останній день - 31 грудня”, - розповіла Лазебна.

Вона звернулася з проханням не затягувати з подачею заявок на отримання разової допомоги від держави до 31 грудня.

“Сьогодні користуючись нагодою, хочу попросити не затягувати до 31 грудня. Чому? Якщо ви подастеся 28 грудня, то 31 ви отримаєте виплати. Перед новим роком ви будете з грошовою підтримкою, з допомогою. Тому що, хто подаються 31 грудня, на жаль, ми переходимо в наступний рік, а наступний рік починається з вихідних... Потім якісь бюджетні процедури почнуться, і звичайно, виплати людям, які 31 грудня подалися, вони трішечки будуть затягнуті”, - додала міністр.

Лазебна поінформувала, що станом на ранок 16 грудня уже отримано 132 тисячі звернень на допомогу від держави, з яких понад 110 тисяч звернень через мобільний додаток.

Як повідомляв Укрінформ, 7 грудня Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", який передбачає надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, які втратили частину заробітної платні внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу внаслідок карантину.

14 грудня розпочалася реєстрація на порталі та в додатку "Дія" людей, які звертаються по одноразову матеріальну допомогу від держави на період дії посилених карантинних обмежень.

Заявку можна на порталі “Дія” в особистому кабінеті або через додаток, обравши розділ "Послуги". Після перевірки даних гроші автоматично будуть зараховані на особистий гривневий рахунок.