Одноразову «карантинну» допомогу вже отримали понад 133 тисячі ФОПів

Станом на 7:00 16 грудня через портал і додатки "Дія" успішно оформлено 133 874 заявки на одноразову грошову допомогу для ФОП і найманих працівників.

Як передає Укрінформ, про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграмі.

Він додав, що через мобільний додаток "Дія" було оформлено 108 545 заявок, а через однойменний портал - 25 329.

"Без черг, довідок, чисто авторизація і кілька кліків. Мені здається, це найкраща подібна послуга в світі", - написав Федоров.

Як повідомлялося, 10 грудня Кабінет Міністрів затвердив Порядок надання одноразової компенсації підприємцям, які зупинять свою діяльність через карантинні заходи.

До цього, 7 грудня 2020 року Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про соціальну підтримку застрахованих осіб і суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS- CoV- 2" № 1071-ІХ, який передбачає надання одноразової матеріальної допомоги в розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, які втратили частину заробітної плати внаслідок запровадження карантину, і фізичним особам-підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу внаслідок карантину.

ФОПи не зможуть отримати допомогу, якщо вони зареєстровані менш як за три місяці до набрання чинності цим законом; якщо в 2020 році сплатили ЄСВ за себе менш як за три місяці, а також якщо їхній вид діяльності не підпадає під карантин.

Крім того, передбачається надання одноразової матеріальної допомоги компаніям для виплат найманим працівникам, щоб не скорочувати їх під час дії карантину. Ця норма стосується підприємств, які (на момент набрання чинності законом) змушено скоротили або можуть скоротити тривалість робочого часу працівників через простій у зв'язку із запровадженням карантину. Розмір допомоги розраховується пропорційно скороченню робочого часу працівника, але не може перевищувати 8 тис. грн.

Також закон передбачає одноразову компенсацію суб'єктам господарювання з метою відшкодування витрат на сплату єдиного внеску (ЄСВ) на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Розмір одноразової компенсації становить середньомісячну суму ЄСВ за розрахунками останніх 10 місяців.

Оформити заявку на отримання такої допомоги можна через портал або додаток "Дія" з 14 по 31 грудня 2020 року.