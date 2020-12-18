Степанов спрогнозував, коли епідемія COVID-19 в Україні може піти на спад

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов прогнозує, що з квітня 2021 року епідемія коронавірусу в Україні піде на спад, чому посприяють початок вакцинації та люди, які уже перехворіли на коронавірус.

Про це Степанов розповів у інтерв'ю hromadske, передає Укрінформ.

Міністр зазначив, що влада намагається отримати перші дози вакцин у лютому 2020 року. На його думку, найкращий спосіб боротьби з пандемією — це колективний імунітет.

«Він досягається двома шляхами: або це вакцинація, яка як мінімум повинна складати не менше 70-80%, або коли люди перехворіють. Я оптиміст, тому мені здається, що все ж таки з квітня має бути легше і ми відразу будемо реагувати. І плюс почнеться вакцинація», — переконаний Степанов.

За його словами, спершу вакцинуватимуть медиків, які працюють з хворими на COVID-19, військовослужбовців у зоні проведення ООС і людей, які перебувають у спеціалізованих закладах — інтернатах або будинках для літніх людей.

На другому етапі у МОЗ планують вакцинувати людей старше 60 років, тих, хто хворіє на цукровий діабет або серцево-судинні захворювання, а також інших військовослужбовців, працівників Національної поліції, працівників освіти.

Робити вакцинацію обов’язковою не будуть, зазначив міністр, оскільки нині немає відповідного закону.

Наразі Україна розраховує отримати вакцини на 4 мільйони населення в межах ініціативи COVAX. Це відбудеться наприкінці першого чи на початку другого кварталу 2021 року. В аптеках вакцина може з'явитися не раніше, ніж восени.

У МОЗ також заявляли, що Світовий банк виділить Україні на закупівлю вакцин 100 млн доларів. А в українському бюджеті на 2021 рік на вакцинацію населення заклали 2,6 млрд гривень.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу зареєстровано 12 630 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом за час пандемії в Україні лабораторно підтверджено 944 381 випадок захворювання на коронавірусну хворобу.