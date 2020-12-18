Українську COVID-вакцину готують до клінічних випробувань - Степанов

Український кандидат у вакцини від коронавірусу пройшов доклінічні випробування, нині триває підготовка до початку клінічних випробувань.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

“Що стосується кандидата на вакцину,.. ми пройшли відповідні доклінічні випробування, зараз триває процес щодо початку клінічних випробувань. Була обрана виробнича база, де повинні виробити ці вакцини для початку проходження клінічних випробувань, - це одне з українських фармпідприємств. Для початку треба виготовити не менше 100 тис. доз вакцини, але цей процес неможливо завершити за один місяць”, - сказав Степанов.

Як повідомлялося, 20 жовтня міністр охорони здоров’я Максим Степанов разом із науковцями презентував Президентові результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини від коронавірусу. Доклінічні випробування тривали майже пів року.

Розробка вакцини здійснюється українськими та американськими компаніями, а також вітчизняними вченими, зокрема з Інституту мікробіології НАН. За словами Степанова, оригінальна українська вакцина може з'явитися за рік після проведення всіх необхідних досліджень.