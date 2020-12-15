В МОЗ кажуть, що в Україні побільшало важких випадків захворювання COVID-19

В Україні зменшилася кількість тестувань на коронавірус, але зросла кількість важких випадків захворювання COVID-19, в тому числі серед людей 30-40 років

Як передає Укрінформ, про це ефірі програми “Свобода слова” на телеканалі ICTV сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“У нас дійсно менша кількість людей, які почали звертатися саме з симптомами коронавірусної хвороби. У зв’язку з цим ми розширили перелік категорій громадян, яких треба тестувати, в тому числі додали експрес-тести на антиген. У нас не збільшилася кількість госпіталізованих осіб: якщо порівняти з минулим тижнем, то вона зменшилася на майже на 1000 людей. У нас дійсно збільшилася кількість важких хворих, відсоток людей, які мають важкий перебіг хвороби. Більш того, ми говоримо про те, що зараз такий період, коли люди 30-40 років мають важкий перебіг хвороби. Це все свідчить про те, що ситуація достатньо напружена”, - сказав Степанов.

Стосовно зменшення кількості тестувань Степанов зауважив, що в лабораторних центрах наразі немає черг на тестування, і немає 100% завантаження.

Загалом, за словами міністра, кількість людей, які хворіють на COVID-19, зменшилася, і про це свідчать дані МОЗ.

“У нас стабілізувалася ситуація, ми бачимо стабілізацію ситуації в тому числі у зв’язку з карантинними заходами, які були введені. Більш того, ми це верифікуємо за різним даними : звернення до сімейних лікарів, кількість проведених тестів, звернення на гарячу лінію МОЗ”, - сказав Степанов.

Водночас міністр наголосив, що багато громадян хворіє безсимптомно, і попереду може бути збільшення кількості хворих на коронавірусну хворобу

“Ми запровадили скринінгове тестування, коли ми тестуємо контактних хворих, ми почали вже його експрес тестами на антиген, які дають результат за 15 хвилин. Ми розуміємо що кількість хворих буде збільшуватися, ми свідомо про це говоримо. Тому що безсимптомних ми не бачимо”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 14 грудня лабораторно підтверджено 900 666 випадків COVID-19, з них за останню добу - 6451, здійснено тестувань за добу – 25 582 (зокрема методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089).