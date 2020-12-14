В Україні за добу - 6 451 випадок коронавірусу

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у

"6 451 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 355 дітей та 215 медпрацівників.", - написав глава МОЗ.

За його словами, за добу госпіталізовано 1 895 осіб, одужали 5 154 особи, водночас летальних випадків зареєстровано 93.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях.

Загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 900 666 осіб, з них 506 718 осіб вже одужали, померло 15 247 осіб, поінформував міністр.

Як повідомлялося, за попередню добу, 12 грудня, в Україні зареєстровано 9 176 нових випадків коронавірусної хвороби і 156 летальні.