В Україні за добу - 9 176 випадків коронавірусу

Минулої доби в Україні зареєстровано 9 176 нових випадків коронавірусної хвороби і 156 летальні.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"9 176 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 494 дитини та 313 медпрацівників", - написав глава МОЗ.

За його словами, за добу госпіталізовано 2 969 осіб, одужали 7 563 особи, водночас летальних випадків зареєстровано 156.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628), та Запорізькій (535) областях.

Загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 894 215 осіб, з них 501 564 особи вже одужала, померло 15 154 осіб, поінформував міністр.

Як повідомлялося, за попередню добу, 11 грудня, в Україні зареєстрували 12 811 нових випадків коронавірусної хвороби і 243 летальні.