Грип у Києві: лікарі зафіксували 11 880 випадків

У Києві за 50-й тиждень 2020 року зареєстровано 11 880 хворих на грип та ГРВІ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 46,6%. Наразі показник захворюваності становить 400,4", - сказано в повідомленні.

Загалом у столиці спостерігається зниження рівня захворюваності на грип та ГРВІ на 7,5% порівняно з попереднім тижнем. Так, захворіли 4 549 дітей (зниження на 9,5%) та 7 331 дорослий (зниження на 6,2%).

У структурі захворюваності діти становлять 38,3%, а попереднього тижня – 39,1%. Серед школярів захворюваність знизилася на 16,6% – зареєстровано 2 325 випадків.

До медичних закладів за 50-й тиждень госпіталізовано 23 особи, з них 19 дітей.

Як повідомлялося, минулої доби в Україні зареєстровано 6 451 новий випадок коронавірусної хвороби.