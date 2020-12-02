Сезон грипу: за тиждень в Україні - майже 200 тисяч хворих

За період з 23 по 29 листопада на ГРВІ захворіло 199 277 людей, із них 39,5% — діти віком до 17 років.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Укрінформ.

"За минулий тиждень в Україні на ГРВІ захворіли 199 277 людей, із них 39,5% — діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 524,5 на 100 000 населення, що на 8,6% більше епідемічного порогу по Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у країні зафіксовано спорадичне географічне поширення грипу. За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 5 із 16 зразків матеріалів визначено віруси грипу: 1 — типу А(Н1)pdm09, 3 — типу B. Повідомлень про летальні випадки не надходило.

За минулий тиждень проти грипу вакциновано 17 644 людини. З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 101 145 осіб.

Загалом з початку епідемічного сезону з 28 вересня до 22 листопада 2020 року перехворіло 3,4% населення країни; госпіталізовано 1,5% захворілих осіб, із них 7 486 — діти віком до 17 років.