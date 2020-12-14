Підготовку до Всеукраїнського перепису населення почнуть у 2021 році

Влада розпочне у 2021 році піпроведення Всеукраїнського перепису населення, запланованого на 2023 рік.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав у щотижневому огляді у сфері реформи державного управління, оприлюдненому на Ютуб-каналі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми ухвалили на засіданні уряду рішення, яке дозволить провести у 2023 році Всеукраїнський перепис населення, а значить, у 2021 році ми розпочнемо підготовку, у 2022 році можна буде забюджетувати основні видатки і в 2023 році це провести», - сказав Немчінов.

Він нагадав, що минулого тижня разом з головою Державної служби статистики Ігорем Вернером та представником Фонду ООН в галузі народонаселення Хайме Надалем підписав спільну заяву про створення робочої групи, яка працюватиме над розробкою комплексного проєктного документа для переходу України від традиційного перепису населення до перепису за реєстрами у раунді переписів населення та житла 2030 року.

«Для того щоб це реалізувати, треба внести зміни до законодавства, але у разі ухвалення таких змін ми зможемо провести будь-які зрізи протягом найкоротшого часу і значно дешевше, ніж це може бути», – наголосив урядовець.

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Окрім того, додав Немчінов, уряд продовжує підготовку до процедури реформування оплати праці державних службовців. «Вже фактично юстований наказ, яким ми затверджуємо ці грейди, які були підготовлені НАДС і, звичайно, ми очікуємо відновлення роботи Верховної Ради для того, щоб розглянути зміни до законодавства, які стосуються конкурсної процедури та продовження процесу щодо регламентування доборів та роботи, пов'язаної із забезпеченням кадрового резерву та просування державних службовців», - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, 18 листопада Кабінет Міністрів ухвалив постанову про проведення конкурсів під час карантину, а також поновлення компонентів вимог до осіб, які претендують на посади державної служби.

Раніше у зв’язку із поширенням COVID-19 проведення конкурсних процедур було тимчасово призупинено.