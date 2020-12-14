Українські науковці долучаться до виготовлення ізраїльської COVID-вакцини

Українські науковці долучаться до виготовлення ізраїльської COVID-вакцини

Укрінформ
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук обговорив з міністром охорони здоров’я країни Юлієм Едельштейном співпрацю в рамках боротьби з пандемією COVID-19, зокрема спільну роботу науковців двох країн над швидким виготовленням ізраїльської вакцини.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Посольство України в Ізраїлі.

"Під час зустрічі сторони обговорили питання співпраці в рамках боротьби з пандемією. Євген Корнійчук та Юлій Едельштейн досягли домовленості щодо спільної роботи ізраїльських та українських науковців над швидким виготовленням ізраїльської вакцини, а також обміном інформацією про дієвість вакцини", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, ізраїльська сторона пообіцяла всебічне сприяння в швидкому отриманні Україною вакцини від COVID-19 відомих міжнародних компаній, які вже отримали затвердження FDA чи знаходяться на остаточній стадії його отримання.

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Також на зустрічі було обговорено питання щодо квоти на залучення працівників по догляду за літніми людьми в рамках «Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль» та питання подальшого розвитку співробітництва між Україною та Ізраїлем у сфері медичного туризму в обидва напрямки.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 14 грудня лабораторно підтверджено 900 666 випадків COVID-19, з них за останню добу — 6451

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 72 724 234 випадки коронавірусу, зокрема 1 620 624 летальні, одужали 50 941 022 особи. 

Фото: Getty Images 

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