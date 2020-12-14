Українські науковці долучаться до виготовлення ізраїльської COVID-вакцини

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук обговорив з міністром охорони здоров’я країни Юлієм Едельштейном співпрацю в рамках боротьби з пандемією COVID-19, зокрема спільну роботу науковців двох країн над швидким виготовленням ізраїльської вакцини.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Посольство України в Ізраїлі.

"Під час зустрічі сторони обговорили питання співпраці в рамках боротьби з пандемією. Євген Корнійчук та Юлій Едельштейн досягли домовленості щодо спільної роботи ізраїльських та українських науковців над швидким виготовленням ізраїльської вакцини, а також обміном інформацією про дієвість вакцини", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, ізраїльська сторона пообіцяла всебічне сприяння в швидкому отриманні Україною вакцини від COVID-19 відомих міжнародних компаній, які вже отримали затвердження FDA чи знаходяться на остаточній стадії його отримання.

Також на зустрічі було обговорено питання щодо квоти на залучення працівників по догляду за літніми людьми в рамках «Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль» та питання подальшого розвитку співробітництва між Україною та Ізраїлем у сфері медичного туризму в обидва напрямки.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 14 грудня лабораторно підтверджено 900 666 випадків COVID-19, з них за останню добу — 6451.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 72 724 234 випадки коронавірусу, зокрема 1 620 624 летальні, одужали 50 941 022 особи.

Фото: Getty Images