Зеленський вітає угоду з Канадою про теле- та кіновиробництво

Президент Володимир Зеленський вітає ратифікацію Канадою Угоди про спільне аудіовізуальне виробництво з Україною.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Укрінформ.

«Дякую Канаді та особисто Прем’єр-міністру пану Трюдо за завершення всіх процедур, необхідних для набуття чинності цією угодою. Вона дає нові потужні можливості для розвитку теле- та кіноіндустрії в Україні, для спільного виробництва аудіовізуального контенту та дистрибуції проєктів на міжнародному ринку. Впевнений, це зробить нашу двосторонню співпрацю ще більш плідною, а зв’язки між людьми наших країн ще тіснішими», – зазначив Зеленський.

Ця Угода була підписана під час візиту Президента України до Канади в липні 2019 року. Верховна Рада ратифікувала документ у вересні 2020-го.

Згідно з Угодою, за умови спільного виробництва українські продюсери зможуть претендувати в Канаді на бюджетну підтримку, податкові пільги та знижки при дистрибуції. Відповідну підтримку матимуть і канадські теле- та кіновиробники, які зніматимуть в Україні.

Документ набуде чинності 1 січня 2021 року.

Як повідомлялося, раніше Надзвичайний та Повноважний Посол України в Канаді Андрій Шевченко поінформував, що Канада ратифікувала Угоду про спільне виробництво аудіовізуальних творів з Україною.

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко назвав цю подію новою сторінкою в історії міждержавного кінопартнерства для України.

фото: ОП