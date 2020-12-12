З 1 січня запрацює угода про спільне виробництво аудіовізуальних творів з Канадою

Канада ратифікувала Угоду про спільне виробництво аудіовізуальних творів з Україною.

Про це повідомив у Фейсбуці Надзвичайний та Повноважний Посол України в Канаді Андрій Шевченко, передає Укрінформ.

"Канада ратифікувала Угоду про спільне виробництво аудіовізуальних творів з Україною. Процедура завершена. Угода починає працювати 1 січня", - зазначив Шевченко.

У свою чергу, міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко назвав цю подію новою сторінкою для історії міждержавного кінопартнерства для України.

"Наші кеш-рібейти, локації та круті професіонали готові до співпраці. Тож чекаємо в Україні на канадських продюсерів", - зауважив він.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України Угоду про спільне виробництво аудіовізуальних творів між Кабінетом міністрів України та Урядом Канади ратифікувала Законом № 854-IX від 2 вересня 2020 року.

Угода цього типу автоматично дає українським продюсерам можливість отримати фінансову допомогу асоціації Telefilm Canada, претендувати на податковий кредит і знижки з боку канадського дистрибутора.