Завантаженість COVID-ліжок: де ситуація найскладніша

У Миколаївській області найвищий в Україні відсоток завантаженості ліжко-місць для хворих на COVID-19 – майже 65%.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоровя України, передає Укрінформ.

На Миколаївщині завантаженість, за даними на 10 грудня, становить 64,8%.

Загалом в Миколаївській області для хворих на COVID-19 виділено 1667 ліжок, тоді як у сусідніх Одеській та Херсонській - 3649 та 2164 відповідно.

В середньому по Україні завантаженість ліжок становить трохи вище 44%.

Всього на Миколаївщині на сьогодні зареєстровано 23 тис. 478 підтверджених випадків коронавірусу, з них 499 - за останню добу, у тому числі в Миколаєві – 336. Померла 381 людина.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 11 грудня лабораторно підтверджено 872 228 випадків COVID-19,з них за добу - 13 514.