МЗС почало інформаційну кампанію для закриття незаконної в’язниці «Ізоляція»

Міністерство закордонних справ України у співпраці з Українським інститутом, Міжнародним благодійним фондом «Ізоляція» та журналістом, письменником і колишнім політв’язнем Станіславом Асєєвим презентували проєкт «Isolyatsia: must speak».

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу МЗС, презентація стала початком масштабної інформаційної кампанії МЗС України, що запланована на 2021 рік.

Зазначається, що її мета - привернути увагу міжнародної спільноти до фактів застосування тортур та антигуманної діяльності в незаконній в’язниці «Ізоляція». Цю в’язницю створила окупаційна влада Російської Федерації на території однойменного культурного центру після захоплення Донецька у 2014 році. Комплексна кампанія передбачає роботу за кількома напрямами - політичним, громадським та інформаційним.

«Порушення прав людини, незаконні арешти, сфальсифіковані судилища й неймовірні вироки по двадцять років за сфабрикованими звинуваченнями стали звичними елементами російської репресивної політики на окупованих територіях на Донбасі і в Криму. Ми докладаємо максимум зусиль, аби тримати це в полі зору наших міжнародних партнерів та спонукати до покарання усіх відповідальних. У цьому зв’язку ми вітаємо оголошений три дні тому Санкційний механізм ЄС у сфері прав людини. Працюватимемо над тим, щоб застосувати його до нашого кейсу», - сказала перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков висловив повну підтримку проєкту.

Він поінформував, що в очолюваному ним міністерстві вже на виході законопроєкт, який буде регулювати державну політику стосовно перехідного періоду, пов’язаного з тимчасовою окупацією українських територій. В цьому законі буде чітко прописано, хто не буде підпадати ані під амністію, ані під помилування. Особи, які вчинили злочини геноциду, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії, злочини проти життя та здоров’я, волі, честі та гідності, сексуальні злочини, злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку - нестимуть відповідальність.

«Ми застосуємо оонівські принципи перехідного правосуддя, в яких зафіксовано право жертви на правду і справедливість», - наголосив віцепрем'єр-міністр.

Крім того, він зауважив, що цим законопроєктом передбачено створення Центру документування наслідків міжнародного збройного конфлікту.

У рамках заходу журналіст, письменник і колишній політв’язень Станіслав Асєєв презентував свою нову книгу «Світлий шлях. Історія одного концтабору», яка є документальним свідоцтвом воєнних злочинів, що відбувалися в цьому сучасному концтаборі.

Ця книга, перекладена англійською мовою завдяки Посольству Канади в Україні, буде широко використовуватися у доведенні до світової спільноти інформації про злочини у нелегальній в'язниці “Ізоляції”.

До реалізації кампанії у 2021 році будуть максимально активно залучені Міністерство закордонних справ, дипломатичні представництва України за кордоном, Український інститут та Міжнародний благодійний фонд “Ізоляція», які своїми проєктами допоможуть достукатися до широкої громадськості як в Україні, так і за кордоном.

Секретна в’язниця «ДНР» з’явилася влітку 2014 року. У неї потрапляли ті, з кого бойовикам потрібно було вибити зізнання. Найчастіше тортурами людей просто змушували свідчити проти себе. Незважаючи на те, що в «ДНР» не визнають існування цього концтабору, він існує й досі.

Фото: МЗС