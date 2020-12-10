На кордоні з Угорщиною затримали дипломата з контрабандою цигарок
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Укрінформ
У пункті пропуску «Лужанка» прикордонники зупинили мікроавтобус, яким з України їхав громадянин Угорщини з дипломатичним паспортом, і знайшли контрабанду.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.
Іноземець пред’явив прикордонникам дипломатичний паспорт, який не є акредитованим в Україні.
За результатами проведеного огляду автомобіля спільна група з прикордонного наряду, оперативних співробітників Держприкордонслужби, представників ДМС, із залученням представників консульства Угорщини, в багажному відділенні авто виявила цигарки без акцизних марок з позначкою «FOR DUTY FREE ONLY».
Наразі триває підрахунок виявленого товару, після чого буде встановлена їх кількість та вартість.
Фото: dpsu.gov.ua