На кордоні з Угорщиною затримали дипломата з контрабандою цигарок

У пункті пропуску «Лужанка» прикордонники зупинили мікроавтобус, яким з України їхав громадянин Угорщини з дипломатичним паспортом, і знайшли контрабанду.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Іноземець пред’явив прикордонникам дипломатичний паспорт, який не є акредитованим в Україні.

За результатами проведеного огляду автомобіля спільна група з прикордонного наряду, оперативних співробітників Держприкордонслужби, представників ДМС, із залученням представників консульства Угорщини, в багажному відділенні авто виявила цигарки без акцизних марок з позначкою «FOR DUTY FREE ONLY».

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Наразі триває підрахунок виявленого товару, після чого буде встановлена їх кількість та вартість.

Фото: dpsu.gov.ua