На Закарпатті молдавський дипломат намагався провезти партію сигарет до Угорщини

Приховані в автомобілі сигарети виявили учора в пункті пропуску «Лужанка» прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками у громадянина Молдови з дипломатичним паспортом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордослужба.

"Транспортним засобом марки Hyundai прямував з України до Угорщини 46-річний громадянин Молдови. Для перевірки чоловік надав дипломатичний паспорт, який не є акредитованим в Україні. Аби приховати контрабандний тютюн, іноземець запакував ним конструктивні порожнини під обшивкою авто, також тютюновими виробами були заповнені валіза та декілька поліетиленових пакетів, що знаходились у багажнику", йдеться у повідомленні.

Тютюнові вироби вилучено. Окрім сигарет, іноземець втратив і свій позашляховик.

Всього зі сховків спільна оглядова група дістала 3500 пачок сигарет.

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Загальна сума конфіскату склала близько 300 тисяч гривень.

Фото: dpsu.gov.ua