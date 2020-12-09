До 8 січня кафе й ресторани закриють на вхід після 22 години - МОЗ

До 8 січня буде діяти заборона на святкові заходи, банкети, майстер-класи в закладах громадського харчування.

Про це на брифінгу за підсумками засідання Кабінету міністрів сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

“Рішенням уряду карантин продовжено до 28 лютого. Зокрема до 8 січня будуть діяти ті помаранчеві обмеження, які діяли в адаптивному карантині, з деякими оновленнями”, - сказав Ляшко.

За його словами, оновлення будуть стосуватися роботи церков та інших релігійних установ, закладів культури, зокрема театрів, кінотеатрів, музеїв, де буде дозволено заповнення або 50% посадкових місць, або присутність з розрахунку 1 особа на 10 квадратних метрів.

Також до 8 січня буде діяти заборона на святкові заходи, банкети, майстер-класи в закладах громадського харчування.

Для закладів громадського харчування подовжено роботу до 23 години, за умови, що замовлення та розрахунки за харчові продукти, а також розрахунки за спожиту їжу мають бути здійснені до 22 години.

“Фактично це означає заборону на вхід після 22 години, але останній відвідувач повинен залишити заклад після 23 години”, - сказав Ляшко.

Окрім цього, за словами Ляшка, будуть заборонені масові заходи — свята, концерти в школах і садочках. Святкові заходи в закладах освіти та дитсадках будуть дозволені лише за участі дітей одного класу або групи без батьків.

З 8 січня з 00 годин до 00 годин 25 січня вступають в дію більш жорсткі карантинні обмеження. Зокрема, вступає в дію заборона приймання відвідувачів барами, ресторанами, кафе, тощо.

За словами Ляшка, заборона не буде стосуватися діяльності з надання послуг громадського харчування на виніс або доставкою адресних замовлень.Також ці обмеження не будуть стосуватися діяльності закладів громадського харчування в аеропортах.

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Буде заборонено відвідування ТРЦ, окрім закладів торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, ветеринарними препаратами, кормами та засобами зв’язку.

Торгівля іншими групами товарів може відбуватися виключно із здійсненням адресної доставки замовлень.

Після 25 січня поновлюється дія карантинних заходів помаранчевого рівня.