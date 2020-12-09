Канада виділить Україні $24 мільйони на підтримку жінок

Канада профінансує в Україні ряд проєктів для підтримки жінок на загальну суму 32 млн канадських доларів (близько 24 млн доларів США).

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в Оттаві заявила міністр міжнародного розвитку Канади Каріна Гулд.

“Інвестиції у можливості для жінок і найбільш уразливих та маргіналізованих - це інвестиції у майбутнє країни. Шляхом цих ініціатив вони отримають потенціал стати потужними агентами змін, об’єднавши свої зусилля з усіма іншими людьми, які працюють над відновленням політичної й економічної стабільності. Канада і надалі залишається близьким другом України, підтримуючи її на шляху надання безпеки, процвітання та свободи усім громадянам”, - сказала Гулд.

У Міністерстві міжнародного розвитку Канади уточнили, що кошти підуть на втілення проєктів “з економічної підтримки жінок у сільських регіонах, внутрішньо переміщених осіб, людей з обмеженими фізичними можливостями та інших вразливих груп в Україні”.

“Ключові партнери втілюватимуть ці проєкти з метою підтримання інклюзивного та сталого економічного зростання, надаючи можливості цим верстам по всій країні”, - зауважили у Міністерстві міжнародного розвитку Канади.

Канада передасть 7,8 млн доларів недержавній організації Pact Inc., яка навчатиме жінок із вразливих категорій підприємницьким навичкам; 4,3 млн доларів - французькій гуманітарній організації ACTED, яка прагнутиме збільшити економічні можливості жінок на Донбасі. Крім того, Socodevi і Дніпропетровська сільськогосподарська консультаційна служба отримають 7,9 млн доларів на розвиток сталого агропромислового виробництва; 5,1 млн доларів надійде Фонду кооперативного розвитку Канади та його партнеру - Всеукраїнському благодійному фонду “Горені”, які допомагають українським жінкам влаштуватися на підприємства легкої промисловості.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Канада вже пообіцяла виділити 7 млн доларів Фонду народонаселення ООН для боротьби із сексуальним і гендерним насильством в Україні.

Канада залишається одним з основних гуманітарних донорів України. Впродовж останніх шести років вона виділила на різносторонню допомогу близько 650 млн доларів США.