Розстріли на Інститутській: суд допитує свідка-«беркутівця»

Святошинський райсуд Києва продовжив розгляд справи про розстріли учасників акцій протестів на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року щодо двох обвинувачених ексберкутівців - Сергія Тамтури й Олександра Маринченка.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На засіданні присутні двоє обвинувачених і представники їх захисту, представники обвинувачення, потерпілий Юрій Аксенін і представник потерпілих Євгенія Закревська.

Суд наразі перебуває на стадії допиту свідків захисту і перейшов до допиту свідка Віталія Косенького, 1977 року народження, який повідомив, що був командиром 3 взводу 4 роти київського полку «Беркут».

Свідок говорить переважно російською мовою.

Суд на минулому засіданні відмовив у задоволенні двох клопотань представників захисту обвинувачених.

Це – друге засідання у цій справі, яке розглядається саме щодо двох ексберкутівців – Олександра Маринченка і Сергія Тамтури: 25 листопада суд виділив матеріали щодо трьох ексберкутівців - Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна, - до розгляду в окремому провадженні та зупинив його до розшуку цих 3 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб, зокрема п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані.

При цьому Київський апеляційний суд перед обміном звільнив з-під варти 3 ексберкутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і поранені 80 осіб на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. З-під варти відпустили Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна.

Суд також скасував домашній арешт двом іншим колишнім беркутівцям, обвинувачуваним у цій справі, - Сергію Тамтурі й Олександру Маринченку. Їх усіх звільнили під особисте зобов’язання.

Згодом адвокат Олександр Горошинський поінформував, що до Києва повернулися двоє ексберкутівців - Маринченко і Тамтура, яких передали до ОРДЛО в межах обміну утримуваних осіб.

Маринченко і Тамтура заявили, що будуть і надалі брати участь у судових засіданнях у справі розстрілів на Майдані.

20 жовтня Святошинський райсуд оголосив у міжнародний розшук трьох ексберкутівців, обвинувачених у рамках справи щодо розстрілів на Інститутській у Києві в лютому 2014 року - Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна.

25 листопада суд виділив матеріали щодо трьох ексберкутівців - Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна, - до розгляду у окремому провадженні та зупинив його до розшуку цих 3 осіб.

У подальшому суд розглядатиме справу саме щодо двох ексберкутівців – Маринченка і Тамтури.