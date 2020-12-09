В Україні у 5-6 разів зросло споживання деяких антибіотиків - МОЗ

В Україні у 5-6 разів зросло споживання антибіотиків деяких груп.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

“Споживання антибіотиків зросло по деяких групах у 5-6 разів, коли починають приймати антибіотики не за призначенням лікаря, а самостійно, без будь-яких підстав. Ми неодноразово наголошували, що це повинно відбуватися лише за призначенням лікаря”, - сказав Степанов, нагадавши, що безконтрольний прийом антибіотиків може призвести до розвитку антибіотикорезистентності, тобто зменшення чутливості збудників хвороби до лікарського засобу.

За словами міністра, в протоколі лікування COVID-19 чітко визначено, в яких ситуаціях потрібно призначати антибіотикотерапію. Він закликав українців не займатися самолікуванням, а звертатися до лікарів.

Також Степанов повідомив, що зараз ситуація із забезпеченням лікарень антибактеріальними засобами контрольована. “Щодо ситуації з антибіотиками... ситуація контрольована, деякі лікарні забезпечені 2-3 місячним запасом препаратів антибактеріального спектра”, - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров'я заклало в резерв для ковід-лікарень 400 тис. флаконів меропенему та 700 тис. таблеток амоксициліну.

Станом на 9 грудня в Україні лабораторно підтверджено 845 343 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 12 585.