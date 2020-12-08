Разумков підписав закон про держзахист військових Сил спецоперацій

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон щодо державного захисту військовослужбовців Сил спеціальних операцій Збройних Сил України під час виконання ними завдань за призначенням.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

“Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» щодо державного захисту військовослужбовців Сил спеціальних операцій Збройних Сил України під час виконання ними завдань за призначенням» (зареєстрований як законопроєкт № 4186)”, - ідеться в повідомленні.

Метою закону є забезпечення державного захисту військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ та членів їхніх сімей. Зокрема, під час виконання бойових завдань закон надає їм право на спеціальні заходи безпеки (особиста охорона, охорона житла і майна, забезпечення конфіденційності даних та інші).

“Під час перебування у 142-му навчальному центрі Сил спеціальних операцій у м. Бердичеві, 6 грудня, Дмитро Разумков зауважив, що необхідно не просто говорити, а робити важливі речі для наших військовослужбовців, адже саме вони роблять все для того, щоб в Україні знову запанував мир”, - передає пресслужба Апарату ВР.

Зазначається, що ухвалений закон сприятиме підвищенню ефективності виконання спеціальних та розвідувальних завдань ССО Збройних Сил України в інтересах національної безпеки та оборони держави.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому Закон “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» щодо державного захисту військовослужбовців Сил спеціальних операцій Збройних Сил України під час виконання ними завдань за призначенням” 3 грудня.

Фото: www.rada.gov.ua