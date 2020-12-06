Разумков відвідав 142-й навчальний центр Сил спецоперацій

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відвідав 142-й навчальний центр Сил спеціальних операцій у Бердичеві, що на Житомирщині, та привітав військових із Днем Збройних сил України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

“Саме ви сьогодні бороните територіальну цілісність нашої держави, саме ви є тим флагманом, який відстоює позиції України на фронті. І завдяки вашій щоденній роботі ми можемо виконувати свою роботу, медики - свою, а вчителі - свою”, - сказав Разумков.

За його словами, сьогоднішній день - не просто свято, а важлива подія в історії держави, адже вага, яку ми розуміємо, говорячи про Збройні Сили України, зросла в багато разів за останні роки, і в цьому є заслуга кожного військового.

Голова ВР вшанував хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя, захищаючи територіальну цілісність нашої держави. “Це не просто слова, це людські долі, мабуть, найкращі з нас, які залишилися на Сході”, - наголосив він.

Разумков зазначив, що кожен на своєму місці повинен зробити все можливе для того, щоб у нашій державі знову запанував мир. “Я знаю, що всі ми повинні робити так, щоб майбутнє наших дітей було щасливим, і воно було саме в Україні. Я бажаю і Вам, і собі, щоб кількість людей, яка йде на бойове чергування, дорівнювала тій кількості, яка з нього повертається”, - додав він.

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Крім того, він нагородив військових відзнаками Верховної Ради з нагоди Дня ЗСУ.

У заході також взяли участь командувач Сил спеціальних операцій Григорій Галаган, голова Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, керівництво області та народні депутати України.

фото: пресслужба ВР