За чотири місяці в Україні стало удесятеро менше похорон через війну - Зеленський

Президент Володимир Зеленський відзначив, що за 4 місяці в Україні стало у десять разів менше похорон через війну.

Про це він сказав під час урочистостей з нагоди Дня Збройних сил України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Можливо це жорстка та нетипова фраза для статистичних даних, але скажу по простому. В наші Україні похорон стало менше майже у 10 разів, у 10 разів менше сліз матерів, дітей, дружин, чоловіків, рідних, бойових побратимів. Я хочу подякувати за це нашим військовим. Поки в соціальних мережах точаться диванні війни «видатних вийськових стратегів», ви знаходитесь не на віртуальній, а на реальній передовій, поки хтось роздає поради, сидячи у коментарях, ви сидите у бліндажі та в окопах, і саме завдяки вашій витримці, стійкості, мудрості, тиші на Сході, що просто оголошена, не лише прописана у дипломатичних документах, а тримається понад 4 місця. Дякую, що не піддаєтесь на провокації, що розумієте, чому це так важливо», - сказав Зеленський.

Президент переконаний, кожен з нас може жити своїм звичним життям, реалізовувати мрії та планувати майбутнє виключно завдяки тим чоловікам і жінкам, які захищають нашу державу у Збройних силах.

Сьогодні День Збройних Сил України. Дата встановлена згідно з Постановою Верховної Ради від 19 жовтня 1993 року.

фото: скрін з відео