Фінансування української армії не скоротиться ні на гривню - Зеленський

Фінансування української армії у майбутньому не скоротиться ні на гривню, попри складні часи.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня Збройних сил України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«ЗСУ отримають новітню та модернізовану техніку, цей процес не тільки продовжиться, але й збільшиться. Незважаючи на важкі часи, фінансування не скоротиться ні на гривню. Ми ніколи не будемо економити на власній армії, а отже і на безпеці власної країни», - запевнив Зеленський.

За його словами, реформа оборони безпрецедентна та масштабна за амбіціями. Цьогоріч Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями, і це красномовне свідчення наших досягнень, це доказ, що ми рухаємося правильним шляхом, переконаний глава держави.

«Крім цього, наша мета – нарощувати боєздатність військово-морського флоту, а також об'єктів військово-морської інфраструктури. Це місця постійної дислокації військово-морських частин, побудова нових баз та навчальних закладів», - додав Президент.

Глава держави закликав ушанувати хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя за Україну, адже їхній подвиг житиме вічно і слугуватиме взірцем чесного й самовідданого служіння Вітчизні.

Сьогодні в Україні відзначають День Збройних сил України. Саме 6 грудня 1991 року Верховна Рада України ухвалила закони «Про оборону України» та «Про Збройні Сили України».

За роки незалежності країни, особливо після окупації Криму та початку збройної агресії Росії на сході країни в 2014 році, наша армія зазнала величезних змін. ЗСУ було радикально реформовано, їхня чисельність та боєздатність зросла, а структура і стандарти наблизилися до стандартів НАТО.

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